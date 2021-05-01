Galatasaray Ankara'da zorlanıyor

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, pazar günü Ankara'da Gençlerbirliği ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş derbisi öncesi mutlak 3 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini yenip şampiyonluk umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın son yıllarda Gençlerbirliği deplasmanları oldukça zorlu geçiyor. Cimbom, Ankara ekibiyle deplasmanda oynadığı son 9 maçın 3'ünü kazanabildi.

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