Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Muriç kapışması

Galatasaray ile ​Fenerbahçe'nin Vedat Muriç yarışı kızışıyor. Sarı kırmızılılar, Muriç için ​Çaykur Rizespor'a sunduğu teklifi artırdı. Karadeniz ekibi hafta başı Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturacak.