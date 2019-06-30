Ozan Kabak Schalke'de! | Video haber

İtalyan devi Milan ve Almanya Ligi'ni domine eden Bayen Münih'in transfer listesindeki Ozan Kabak sürpriz bir kararla Schalke 04'ü seçti. Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan devi Milan ve Almanya Ligi'ni domine eden Bayen Münih'in transfer listesindeki Ozan Kabak sürpriz bir kararla Schalke 04'ü seçti. Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Schalke 04, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı: "Schalke 04'e hoş geldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!"

Schalke, Ozan Kabak'ı böyle duyurdu;

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