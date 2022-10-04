Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Kastamonuspor eşleşmesini değerlendirdi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kastamonuspor eşleşmesini değerlendirdi. Öztürk, “İnşallah sezon sonunda şampiyon Galatasaray olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah çifte kupa ile taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bay arası bizim için harika olacak.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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