Erman Toroğlu açıkladı: İşte Fatih Terim'in ceza alması için TFF'ye giden Galatasaraylı 3 yönetici
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu 90+1 programında yaptığı açıklamalarla büyük ses getirdi! Toroğlu, "Galatasaray yöneticilerinin TFF'ye gidip Fatih Terim ile ilgili ceza konusunda bir şeyler dediği iddiasını araştırdım. Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın isimlerine ulaştım. Merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim" dedi.
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