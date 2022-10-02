GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen: Mauro Icardi sorunlu bir transfer
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ile ilgili "Icardi şu an Arjantin'de. Icardi transferini şov transferi olarak görüyorum. Abdurrahim Albayrak'ın Falcao transferine benziyor. Gövdeli ama sorunlu bir transfer olduğunu görüyoruz" yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
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