30 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray için Rafinha iddiası | Video haber
Galatasaray için Rafinha iddiası! Record: Galatasaray, Barcelona'ya teklif yapacak.
30.06.2019
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