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Galatasaray için Okaka iddiası | Video haber

İtalyan basını, Golcü arayışındaki Galatasaray'ın Stefano Okaka'yı transfer etmek istediğini yazdı.
04.07.2019

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