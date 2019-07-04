Son şampiyon sezonu açıyor | Video haber

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün başlıyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolcular iki gün boyunca sağlık kontrolünden geçecek.

Hazıklıklarını 14 Temmuz Pazar gününe dek İstanbul'da sürdürecek sarı kırmızılar, iki günlük iznin ardından 17 Temmuz'da kamp yapmak için Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek.

Galatasaray, bir haftalık kampın ardından 23 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Sarı kırmızılıların sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemiyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.