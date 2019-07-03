Vedat Muriç hangi takıma gidecek?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç yarışı sürüyor. Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi Galatasaray'dan biraz daha yüksek ama ikisi de yetersiz" dedi.

Vedat Muriç hangi takıma transfer olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İki ezeli rakibin Murıç yarışı sürüyor.

Galatasaray Kosovalı golcü için son olarak 3 milyon 750 bin euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerirken, yeniden devreye giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor ile İstanbul'da pazarlık masasına oturmuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibiyle temasları sürerken, Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, Muriç'in transferindeki son durumla ilgili konuştu.

Kartal, ilk hedeflerinin kulübün ekonomisini sıkıntıya sokmamak olduğunu belirtirken, "Galatasaray'ın Vedat Muriç için yaptığı 3 milyon 750 bin euro'luk teklife sıcak bakmıyoruz. Fenerbahçe biraz daha yukarıda bir teklif yaptı. Ancak onların teklifi de tatmin edici değil. Vedat Muriç kalitesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz rakama çıkmadan oyuncuyu satmayacağız." dedi.

25 yaşındaki Kosovalı golcü Galatasaray ile anlaşmaya varırken, Çaykur Rizespor'un iki kulüple yaptığı görüşmenin sonuçlanmasını bekliyor. Muriç'in geleceğinin 1 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Daha önce Giresunspor ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Muriç, bu sezon Çaykur Rizespor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kosovalı forvet, geride kalan sezon 24 lig maçında 17 gol-8 asistlik katkı yaptı.