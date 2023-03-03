Galatasaray için flaş yorum: Eksiklerini tamamladı!
Galatasaray’daki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ahmet Akcan yorumladı. Akcan, “Eksiklerini bir tamamlamış bir Galatasaray var.” dedi. İşte Akcan’ın Galatasaray’ın transferleri hakkındaki değerlendirmesi...
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