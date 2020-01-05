05 Ocak 2020, Pazar

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Galatasaray Henry Onyekuru transferini böyle duyurdu

Galatasaray, Monaco forması giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
05.01.2020

Galatasaray Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin Euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı

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