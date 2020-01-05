05 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlılar, 22 yaşındaki Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.
05.01.2020
Galatasaray'ın genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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