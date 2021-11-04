GALATASARAY HABERLERİ - Usta yorumcudan seyirci açıklaması! "G.Saray'a TFF'den ceza..."

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Maçtan önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'den seyirci kısıtlamasının Lokomotif Moskova maçı için kaldırılmasını istemişti ancak TFF buna izin vermedi. Sonrasında Galatasay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise TFF'nin kararına bakılmaksızın stadın yüzde yüz kapasite ile doldurulacağını açıkladı. TFF bu açıklamadan sonra 'Bu kararı biz değil, UEFA veriyor.' açıklamasını yaptı. Konuyu A Spor yorumcusu Levent Tüzemen yorumladı. Tüzemen, "Nihat bey 3-4 maçta yüzde 50 seyirci kuralı aşıldı dedi. Buradan sanki müdahale etmedik gibi bir şey anlaşılıyor. Galatasaray da nezaketen bunu federasyona sundu. Futbol Federasyon'un reddi sadece Galatasaray için değil. Ama bu izni Galatasaray'a verirseniz, pazar günü Beşiktaş ta ister diğer takımlar da ister. Ayrıca herkes UEFA'nın organizasyonu olduğu için TFF'nin bir ceza veremeyeceğini biliyordu. Galatasaray'ın lisansı da iptal edilmez para cezası da verilmez. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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