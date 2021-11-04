GALATASARAY HABERLERİ - O ismin Galatasaray için önemini anlattı! "Formayı aldı"

UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Lokomotif Moskova'yı evinde konuk edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk 11'ini açıkladı. Özellikle sağ kanatta Feghouli'nin oynadığını gören bazı taraftarların kafalarında soru işareti kaldı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Fatih Terim'in neden Feghouli'yi tercih ettiğini açıkladı. Türk, "Feghouli'nin oynamasını herkes sorgulayabilir. Son haftadaki oyunu harikaydı. Galatasaray kariyerinde çalkantılı dönemler geçirdi. Her sezonda ilk 6-7 haftadan sonra açılan bir Feghouli vardı. Şimdi formayı bulabilen bir Feghouli var. Sağ kanatta Feghouli'nin olması Galatasaray için zenginliktir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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