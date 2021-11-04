GALATASARAY HABERLERİ - Eski Rusya Milli Takımı teknik direktörü Stanislav Cherchesov A Spor'a konuştu! "Fatih Terim..."

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Grupta namağlup liderliğini sürdüren sarı kırmızılı ekip, Moskova temsilcisini yenip yoluna devam etmek istiyor. Eski Rusya Milli Takımı teknik direktörü Stanislav Cherchesov, maçın öncesinde A Spor'a konuştu. Cherchesov, "İlk maç dengeli olsa da Galatasaray biraz daha şanlıydı ama Bu maç farklı olacak. Galatasaray bu maçta bir adım önde olacak. Fatih Terim nasıl maçı nasıl oynayacağını biliyor." açıklamalarını yaptı. Ayrıca Cherchesov, Fatih Terim için 'Dünya'da tektir.' dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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