GALATASARAY HABERLERİ - Torrent'ten flaş basın toplantısı! "1 senem daha var"
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçtan sonra sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent basın toplantısı düzenledi. Torrent, "İlk yarı dengeli bir maç oldu. Gazeteleri okumuyorum ve sosyal medyaya bakmıyorum. Galatasaray'da mutluyum. Başkanla toplantı yaptık 1 senemiz daha var ve bunun üzerine konuştuk." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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