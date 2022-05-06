GALATASARAY HABERLERİ - Torrent ve Mancini kıyaslaması! "Kadroyu biliyordun"
Sezonu istediği seviyede geçiremeyen Galatasaray'da eleştiri okları yönetim ve teknik heyet üzerinde. Özellikle geldiği günden beri sert yorumlarla karşı karşıya kalan teknik direktör Domenec Torrent gelecek sezon öncesinden koltuğundan olabilir. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, İspanyol çalıştırıcıyı Galatasaray'da başarılara imza atan Roberto Mancini ile kıyasladı. Tüzemen, "İsmail Kartal ve Valerien Ismael bu kadroyu ben kurmadım demedi. Torrent diyor. Nihat Kırmızı !1 yıl hocaya dayanamadınız. Mancini gelse ne olur?' dedi. Mancini geldiğinde Türkiye Kupası kazandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Torrent ve Mancini kıyaslaması! "Kadroyu biliyordun" 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:16
Torrent ile yollar ayrılıyor! 06 Mayıs 2022 | 12:00
00:43
Uluç'tan Torrent'e sert sözler! "Tek bir faydalı işi yok" 05 Mayıs 2022 | 12:00
02:47
Uluç'tan sert eleştiri! "1 tane doğru kararı yok" 05 Mayıs 2022 | 12:00
13:32
Nazifoğlu A Spor'a konuştu! İşte Öztürk'le ayrılığın perde arkası... 04 Mayıs 2022 | 12:00
01:39
Torrent'ten oyunculara: Yeni sezonda yokum! 04 Mayıs 2022 | 12:00
00:36
O isme dikkat çekti! "Süper Lig'in en iyi stoperi" 04 Mayıs 2022 | 12:00
08:48
Fırat Develioğlu A Spor'a bağlandı! 03 Mayıs 2022 | 12:00