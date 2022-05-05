Hıncal Uluç'tan Domenec Torrent'e sert sözler! "Tek bir faydalı işi yok"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Domenec Torrent'in geldiği günden bu yana Galatasaray'da yaptığı tek bir faydalı iş yok. İpe sapa gelmez laflar ediyor. Ekran başında onu dinleyenleri çıldırtıyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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