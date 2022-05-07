BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Aslan'ın muhtemel 11'i!
Başakşehir - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 36. haftasında sezonu kötü geçiren Galatasaray, Avrupa potasında kalmaya çalışan Başakşehir deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı ekibin Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Gomis 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Başakşehir - Galatasaray maçını CANLI izle...
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