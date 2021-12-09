GALATASARAY HABERLERİ - Terim'in sağlık durumunu açıkladı! "Ameliyat ihtimali..."

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde midesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerden sonra Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio'ya karşı oynanacak olan maçta takımının başında olacak. Ancak İtalya dönüşüyle beraber kontroller devam edecek. A Spor muhabiri Dündar Keşaplı son durumu aktardı. Keşaplı, "Lazio maçı dönüşü ve Sivasspor maçı öncesinde ameliyat olması gündemde." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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