GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim ilk 11'de kimi tercih edecek? "Cicaldau'nun yokluğunda..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta ve son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, mücadele öncesi Cicaldau'nun yokluğunda Fatih Terim'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağını aktardı. Karaman, "Cicaldau varken G.Saray'ın orta sahadaki ivmesi çok yüksek. Onun yokluğunda Morutan forma giyecek gibi gözüküyor. Morutan'ın performansının ilk 11 seviyesinde olduğunu düşünmüyorum, o yüzden Fatih hoca kulübeden oyuna alıyordu. Performansının ne seviyede olduğunu görmemiz gerekiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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