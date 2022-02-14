GALATASARAY HABERLERİ - Şok Erick Pulgar tespiti! "Seviye atlatacak oyuncu değil"
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Devre arası transfer döneminde orta sahadaki eksikliğini çözmek isteyen sarı kırmızılı kulüp Fiorantina'dan Erick Pulgar'ı transfer etmişti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Uruguaylı ismi eleştirdi. Pulgar, Galatasaray'a seviye atlatacak bir oyuncu değil. Benim beklentim farklı. Belki o pozisyonda başarılı olacaktır ama ben Pulgar'ı Josef De Souza ve Felipe Melo ile kıyaslarım. " dedi. | Galatasaray haberleri ( GS spor haberi )
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