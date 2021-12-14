GALATASARAY HABERLERİ - Sivasspor'un attığı gol etik mi? Erman Toroğlu yorumladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor'da Fajr'ın golü gecenin en çok tartışılan konusu oldu. Golden önce Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanıp oyuna devam edemedi. Usta yorumcu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Sivassporlu oyuncuların günahı ne? 2 oyuncu hata yapıp çarpışıyor. Yok öyle bir hikaye. Bunun fair play ile alakası yok. Beşiktaş-Giresunspor maçında Mert yere kendi düştüğü için topu dışarı atarsın ama burada durum farklı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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