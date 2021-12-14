14 Aralık 2021, Salı
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GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Diagne'nin pozisyonunu değerlendirdi! "Ben olsam..."
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Sivassporlu Goutas ve Galatasaraylı Diange arasında yaşanan pozisyon çok konuşuldu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ben olsam penaltı vermem. Diagne kendisini çok kolay yere bıraktı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.12.2021
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