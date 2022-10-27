GALATASARAY HABERLERİ - Oyuncuları böyle eleştirdi! "Beni rahat bıraksınlar diyen..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi. Aktan, "Beni rahat bıraksınlar ben çok güzel işler yaparım diyen oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle G.Saray bir sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullandı.
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