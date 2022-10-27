Galatasaray'da olay yaratan iddia! "Florya'da köstebek var..."
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonucun ardından hakeme tepki çok fazla olurken yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. A Spor yorumcusu Serhan Türk bu konu hakkında konuştu. Türk, "Florya'da bir köstebek var. Galatasaray'ın ilk 11'ini dışarıya servis ediyor." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Oyuncuları böyle eleştirdi! "Beni rahat bıraksınlar diyen..." 27 Ekim 2022 | 12:00
00:45
Galatasaray'da olay yaratan iddia! "Florya'da köstebek var..." 27 Ekim 2022 | 12:00
00:21
Galatasaray'a flaş uyarı! "Bu kadar hakem konuşulursa..." 26 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Flaş Ali Palabıyık sözleri! "Atanması sorgulanması gerekirdi" 25 Ekim 2022 | 12:00
00:41
Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" 25 Ekim 2022 | 12:00
01:27
"G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti" 24 Ekim 2022 | 12:00
01:03
"Katletmek için sahaya çıkmış" 24 Ekim 2022 | 12:00
00:46
Toroğlu yorumladı! Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? 23 Ekim 2022 | 12:00