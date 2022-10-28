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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Abdülkerim Bardakcı...

A Spor yorumcusu Serhan Türk, canlı yayında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulüpte yönetimin, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı için itirazda bulunacağını ifade etti. İşte o sözler...

28 Ekim 2022 | 10:37
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nın verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.

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