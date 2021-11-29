29 Kasım 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ: İşte Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a kazandırdıkları!
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Cengiz, başkanlık döneminde sarı kırmızılılarda birçok başarı kazandı. İşte Mustafa Cengiz'in Galatasaray'daki öyküsü... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.11.2021
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