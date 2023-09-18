Flaş Kopenhag yorumu! "Galatasaray gününde olursa..."
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, mücadele öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Çorlu, "Galatasaray gününde olursa Kopenhag maçından galibiyetle ayrılır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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