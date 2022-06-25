GALATASARAY HABERİ: Flaş sözler! "Abdülkerim Bardakcı'nın başarılı olacağı konusunda iyimser değilim"
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Abdülkerim Bardakcı'nın büyük takımda başarılı olacağı konusunda iyimser değilim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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