GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk 'Hazırım' dedi! Başkan adayları...
Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray teknik direktörlüğü için 'Artık zamanı geldi' dedi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan konuyu değerlendirdi. Aktan, "Okan Buruk'un söylemleri eksik kalan parçaları yerine oturttu. Geçmişte hatalar oldu ama bunun bağışlanması gerekiyor gibi bir içerik veriyor bize. Artık Galatasaray'ın hocası olabilecek kıvama geldi. Dursun Özbek'in ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Okan Buruk'a yönelme ihtimali yüksektir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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