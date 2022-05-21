GALATASARAY HABERİ: Çarpıcı Dursun Özbek sözleri! "Yarım kalan hikayeyi..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Dursun Özbek başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. Yarım kalan hikayeyi tabiri Dursun başkan için uyar. Taşın altına elini koyan bir başkan adayıdır, Eşref Bey de aynı şekilde. Çok kıymetli iki aday var şu anda. Kazanan çok büyük bir yükün altına girecek." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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