GALATASARAY HABERİ: Flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Satmaya kimsenin gücü yetemez"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya kimsenin gücü yetmez." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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