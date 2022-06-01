GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çalışmalara başladı! "İzlediği oyuncular var"
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında geçecek zorlu seçim yarışında iki taraf eşit görünüyor. Başkan adayları teknik direktör Domenec Torrent yerine başka isimlerle yola devam etmeleri bekleniyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Okan Buruk'un çalışmalara şimdiden başladığını açıkladı. Alpaslan, "Eşref Hamamcıoğlu yabancı hoca istiyor. Genelde de Alman hocaların adı geçiyor. Üst düzey Alman çalıştırıcıların çoğu da genç. Benim bildiğim Metin Öztürk, Okan Buruk ile anlaşmıştı. Dursun Özbek seçildiğinde de Okan Buruk'u takımın başına getirecektir. Okan hocanın da transfer çalışmalarını yaptığını biliyorum. İzlediği oyuncular var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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