GALATASARAY HABERLERİ - Adı Galatasaray ile anılıyordu! İşte Vedat Muriqi'nin önündeki engel
Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım sürüyor. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu hazırlıklarını sürdürüyor. Dursun Özbek cephesi Diagne, Bafetimbi Gomis, ve Mostafa Mohamed ikilisinin yanına Fenerbahçe'ye iyi oranda bonservis kazandıran Vedat Muriqi'i gündemine aldı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Muriqi transferinin önündeki engeli açıkladı. Akcan, "Muriqi iyi bir oyuncu ama elinde 3 tane golcü var. Üçü de birinci santrfor olarak alındı. Üç santrfordan ikisini göndermeden Galatasaray'ın Vedat'ı almasına gerek yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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