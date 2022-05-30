GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da seçim yarışı kızışıyor! Abdurrahim Albayrak hamlesi...
Galatasaray'da seçim tarihi yaklaşıyor. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında geçecek zorlu seçim mücadelesinde taraflar hamlelerine başladı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Abdurrahim Albayrak hamlesinin ihtimalini değerlendirdi. Çorlu, "Dursun Özbek'in seçimdeki ilk hamlesi Galatasaray adasıydı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Adnan Öztürk. Ayrıca futbola beraber bakmak için Abdurrahim Albayrak hamlesini de görebiliriz. Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak ikilisini Galatasaray'da görebiliriz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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