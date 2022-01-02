GALATASARAY HABERLERİ: O noktaya dikkat çekti! "Fatih Terim için son şans"

Sezonun ilk devresi sona ererken Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi ve Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16'ya kalan sarı-kırmızılıların durumunu A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Önümüzdeki sezon Fatih Terim'in Galatasaray'da kalabileceğini düşünmüyorum. Sezonun ikinci yarısını Fatih Terim için son şans olarak görüyorum." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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