02 Ocak 2022, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Galatasaray eleştirisi! "Mevcut kalecilerle..."
"Mevcut kalecilerle Galatasaray, kale problemini çözemez. Muslera'nın yokluğunu dikkate alarak bunu söylüyorum. Oradaki sıkıntı ancak bir transferle çözülebilir. Forvet takviyesi de gerekebilir ancak performası yüksek seviyede bir isim bulmak gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
02.01.2022
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