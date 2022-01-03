GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi verdi! Galatasaray'da kaleci belli oluyor

Galatasaray'da gözler kaleci transferinde. Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe beklenen performansı veremedi. Bunun üzerine Galatasaray'da kaleci arayışı başladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı ekibin kaleci transferini açıklayacağı tarihi verdi. Galatasaray Okan Koçuk'u geri istiyor. Fatih Öztürk'ün Adana Demirspor'a gitmesini bekliyorum. Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'ın da Giresunspor'a gitmesi olası. Bu şekilde Okan, Galatasaray'a gelir. Ayrıca Giresunspor'un maddi bir beklentisi olacaktır. 12 Ocak'ta yeni yerli kaleci belli olacaktır. Okan Koçuk ve Sinan Bolat arasında Galatasaray. Doğan Alemdar ise Stade Rennais ile ilk maçına çıktı. Transfer şansını çok olumlu bulmuyorum. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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