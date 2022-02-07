GALATASARAY HABERLERİ - O isimden Erick Pulgar sözleri! "Yanına Gedson lazım"
Süper Lig'in 24. haftası sonra ererken Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Maça sonradan oyuna girip 15 dakika süre alan yeni transfer Erick Pulgar'ın performansını A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Taylan, Berkan ve Cicaldau 3'lüsü ile çok fazla şey yapamayabilir. Takıma katkı sağlayacaktır ama bir 8 numara lazım. Gedson Fernandes gibi bir 8 numara lazım Pulgar'ın yanına." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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