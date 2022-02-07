GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı o isme övgü! "Olmasaydı 1 puanı alamazdı"
Süper Lig'in 24. haftası sona erdi. İstanbul büyüklerinden Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, ilk maçına çıkan kaleci Inaki Pena'yı değerlendirdi. Çorlu, "Pena olmamış olsaydı Galatasaray 1 puanı alamazdı. Net 2 kurtarış yaptı ve topu oyuna sokarken arkadaşlarını da rahatlattı. Gelecek haftalarda daha da öne çıkacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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