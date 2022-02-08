Galatasaray'da Domenec Torrent depremi! Gündemde 3 isim var...
Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından tartışılan isimlerin başında gelen Domenec Torrent'in yerine şimdiden adaylar çıkmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından A Spor yorumcusu Serhan Türk değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Gündemde Sergen Yalçın, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri geçiyor ancak Sergen hoca gündemde yok. Okan Buruk konusu ise başkan Burak Elmas'ın vetosunu yedi. Bu isimlerin içinden sadece Bülent Korkmaz ismi olursa olabilir." dedi. (GS spor haberleri)
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