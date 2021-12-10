GALATASARAY HABERLERİ - O isim Galatasaray'dan ayrılabilir! 20 milyon Euro...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray'da gözler Brezilyalı stoper Marcao'ya döndü. Bu sezon dikkatleri üstüne çeken yıldız savunmacı, birçok kulüp tarafından takip ediliyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Marcao transferi hakkında konuştu. Özbostan, "Roma, Napoli ve Atalanta gibi birçok kulüp Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Odak ayında Galatasaray'a 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelirse satılır. UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor Galatasaray ama ciddi teklifler de var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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