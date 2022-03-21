GALATASARAY HABERLERİ - Muslera mı Pena mı? İşte o kıyaslama!
Galatasaray'ın kalesinde soru işareti devam ediyor. Yıllardır sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera sakatlıktan dönmesine karşın Uruguaylı kalecinin yokluğunu başarılı bir şekilde kapatan Inaki Pena arasında Domenec Torrent zorlu bir seçim yapacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu iki kaleciyi de değerlendirdi. İşte o kıyaslama... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Muslera mı Pena mı? 21 Mart 2022 | 12:00
00:36
G.Saray'a sert eleştiri! "Kerem açıklaması..." 21 Mart 2022 | 12:00
00:33
Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fiziksel olarak döküldü" 21 Mart 2022 | 12:00
01:09
Şok Kerem sözleri! 20 Mart 2022 | 12:00
01:47
Torrent'ten mağlubiyet sözleri! 20 Mart 2022 | 12:00
00:55
Toroğlu'dan F.Bahçe - G.Saray karşılaştırması! 20 Mart 2022 | 12:00
00:41
Gomis'e flaş sözler! "Beceriksizlik" 20 Mart 2022 | 12:00
02:01
Kerem'e yapılan harekete sert eleştiri! 20 Mart 2022 | 12:00