GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas ibra edilecek mi? İşte son gelişmeler
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri Sabah Sporu programında aktardı. Dindar, "Cumartesi günü yaşanacak ambiyansı beklemek lazım. Şu anda muhalefet eden insanların sesinin çıkması normal. Burak Elmas'ın herhangi bir kaygı taşdığını düşünmüyorum. Ancak ibra konusunda bir sıkıntı olduğu gözüküyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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