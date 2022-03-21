GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fiziksel olarak döküldü"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların durumunu A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Eski gücünde olmayan, tabiri caizse fiziksel olarak dökülen bir Galatasaray izledik. Galatasaray, orta sahada özellikle fiziken reaksiyon gösteremeyince maçı kaybetti." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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