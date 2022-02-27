GALATASARAY HABERLERİ - Morutan gözden düştü! İşte sebebi...
Süper Lig'de istediği konumda bulunmadan Galatasaray'da gençlik aşısında da sorun çıktı. Sezon başında 4.1 milyon euroya Aslan'a transfer olan Olimpiu Morutan kulübeye çekildi. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Morutan'ın kulübeye çekilme sebebini açıkladı. Türk, "Morutan'ın sakatlığı da para sıkıntısı da yok. Morutan'ın oynamama sebebi hoca. Domenec Torrent, Morutan'ı yeterli bulmuyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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