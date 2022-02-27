GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı isme şok sözler! "Büyük takım oyuncusu..."
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu 1-1 biten ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarının sonunda Berkan bir pozisyona girdi. Büyük takım oyuncusu o pozisyonu yüzde 50 oranında gol yaptırır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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