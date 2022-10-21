GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye sert eleştiri! "Kendini futbola vermeli"
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kastamonuspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, sarı-kırmızılıların bu mücadeledeki durumunu ve Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı olayları değerlendirdi. Arjantinli yıldızı eleştiren Türk, "Kendini futbola vermesi lazım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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